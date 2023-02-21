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(Дазинская) Елена Николаевна
(Дазинская) Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Пол
Женский
Отец
Дазинский Николай Петрович
1803 г.р.
Мать
Дазинская (Мицкая) Анна Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Дазинский Николай Петрович
Мать:
Дазинская Анна Семеновна
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