Шудегова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1799
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Шудегов Филипп
Рождение ребёнка
27.01.1801
Сын: Шудегов Алексей
Отец ребёнка: Шудегов Филипп
Рождение ребёнка
03.01.1806
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Шудегов Филипп
Рождение ребёнка
22.03.1808
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Шудегов Филипп
Рождение ребёнка
01.12.1810
Сын: Шудегов Филимон
Отец ребёнка: Шудегов Филипп
Рождение ребёнка
17.05.1813
Сын: Шудегов Константин
Отец ребёнка: Шудегов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Филимон
Отец ребёнка: Шудегов Филипп