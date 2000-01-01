Шудегова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1799

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Шудегов Филипп

Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Шудегов Алексей

Отец ребёнка: Шудегов Филипп

Рождение ребёнка
03.01.1806

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Шудегов Филипп

Рождение ребёнка
22.03.1808

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Шудегов Филипп

Рождение ребёнка
01.12.1810

Сын: Шудегов Филимон

Отец ребёнка: Шудегов Филипп

Рождение ребёнка
17.05.1813

Сын: Шудегов Константин

Отец ребёнка: Шудегов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Филимон

Отец ребёнка: Шудегов Филипп

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