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Ермаков-Цуканов Алексей Евтропиевич

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Место рождения

Раево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.03.1892 ст.

Дата смерти

02.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892 ст.

Отец: Цуканов Евтропий Ефремов

Мать: Цуканова Хиония Ильина

Раево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1919

Дочь: Цуканова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Ополева Мария Константиновна

Скулябиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.11.1945
Москва, город федерального значения Москва
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