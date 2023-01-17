Ермаков-Цуканов Алексей Евтропиевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1892 ст.
Дата смерти02.11.1945
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892 ст.
Отец: Цуканов Евтропий Ефремов
Мать: Цуканова Хиония Ильина
Рождение ребёнка
28.08.1919
Дочь: Цуканова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Ополева Мария Константиновна
Скулябиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.11.1945
Москва, город федерального значения Москва