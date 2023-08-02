Туганов Хапац
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туганов Беслан
Мать: Туганов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Брнац
Мать ребёнка: Туганов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Хетаг
Мать ребёнка: Туганов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганова Гарц-Хан
Мать ребёнка: Туганов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганова Карабай
Мать ребёнка: Туганов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Дзахи
Мать ребёнка: Туганов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Адабай
Мать ребёнка: Туганов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганов ?
Смерть
Неизвестно