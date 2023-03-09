Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русановская Вера Ивановна
Отец ребёнка: Русановский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русановская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Русановский Иван
Рождение ребёнка
02.09.1929
Дочь: Русановская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Русановский Иван