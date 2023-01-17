Великанова Агриппина Автономова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова Агриппина Автономова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Великанов Игнатий

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Гавриил

Отец ребёнка: Великанов Иван Демьянович

Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Иван Демьянович

Смерть
Неизвестно
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