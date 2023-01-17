Ирина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Цыбезов Артем Ионов
Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Ионова
Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Цыбезов Петр Ионов
Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Дарья Ионова
Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Цыбезов Меркул Ионов
Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Цыбезов Моисей Ионов
Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбезов Ион Степанов
Смерть
Неизвестно