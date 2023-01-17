Ирина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Цыбезов Артем Ионов

Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Ионова

Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Цыбезов Петр Ионов

Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья Ионова

Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Цыбезов Меркул Ионов

Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Цыбезов Моисей Ионов

Отец ребёнка: Цыбезов Ион Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбезов Ион Степанов

Смерть
Неизвестно
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