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Пустовалов Федор

Место рождения

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

09.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Пустовалов Тихон

Мать: Пустовалова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовалов Николай

Мать ребёнка: Пустовалова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовалова Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1904 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н Воинское звание красноармеец Воинская часть 229 стрелковая бригада
Смерть
09.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести

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