Пустовалов Федор
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти09.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Пустовалов Тихон
Мать: Пустовалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовалов Николай
Мать ребёнка: Пустовалова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустовалова Анастасия
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1904 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н Воинское звание красноармеец Воинская часть 229 стрелковая бригада
Смерть
09.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести