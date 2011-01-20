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Денисенко Владимир Николаевич

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Место рождения

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.07.1934

Дата смерти

20.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1934

Отец: не указан

Мать: Денисенко Екатерина Семёновна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.07.1958

Сын: Денисенко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Денисенко Галина Константиновна

Золотое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Родился в род.доме золотовской больницы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Галина Константиновна

Смерть
20.01.2011
Золотое
Умер от инсульта, в районной больнице
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