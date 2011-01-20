Денисенко Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1934
Дата смерти20.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1934
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.07.1958
Сын: Денисенко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Денисенко Галина Константиновна
Золотое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Родился в род.доме золотовской больницы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2011
Золотое
Умер от инсульта, в районной больнице