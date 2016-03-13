Кузнецов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1953
Сын: Кузнецов Василий Павлович
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно