Кузнецов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1953

Сын: Кузнецов Василий Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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