Бизяев Исак Панкратов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Бизяев Панкрат Иванов
Мать: Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бизяева Татьяна Исакова
Мать ребёнка: Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бизяева Агафья Исакова
Мать ребёнка: Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бизяева Евдокия Исакова
Мать ребёнка: Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бизяев Лука Исаков
Мать ребёнка: Гликерия Захарова
Смерть
Неизвестно