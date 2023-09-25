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Бизяев Исак Панкратов

Место рождения

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Бизяев Панкрат Иванов

Мать: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Захарова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бизяева Татьяна Исакова

Мать ребёнка: Гликерия Захарова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бизяева Агафья Исакова

Мать ребёнка: Гликерия Захарова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бизяева Евдокия Исакова

Мать ребёнка: Гликерия Захарова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бизяев Лука Исаков

Мать ребёнка: Гликерия Захарова

Смерть
Неизвестно

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