Марфа Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Минеевна

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Место рождения

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мина Козмич

Мать: Марфа Козминична

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Романович

Отец ребёнка: Роман Тихонович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пелагия Романовна

Отец ребёнка: Роман Тихонович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Романович

Отец ребёнка: Роман Тихонович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Романович

Отец ребёнка: Роман Тихонович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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