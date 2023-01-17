Марфа Минеевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Мина Козмич
Мать: Марфа Козминична
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Романович
Отец ребёнка: Роман Тихонович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пелагия Романовна
Отец ребёнка: Роман Тихонович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Романович
Отец ребёнка: Роман Тихонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Романович
Отец ребёнка: Роман Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно