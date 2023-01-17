Непеина Александра Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь пономаря Николаевской Лумбовской церкви Вологодского уезда Евдокима Федоровича (1769) и его жены Параскевы Ивановны (1769).
Бракосочетание
1819
Муж: Непеин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Непеина Клеопатра Ивановна
Отец ребёнка: Непеин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Непеина Александра Петровна
Отец ребёнка: Непеин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Непеин Анемподист Петрович
Отец ребёнка: Непеин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно