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Непеина Александра Евдокимовна

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Место рождения

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь пономаря Николаевской Лумбовской церкви Вологодского уезда Евдокима Федоровича (1769) и его жены Параскевы Ивановны (1769).
Бракосочетание
1819

Муж: Непеин Петр Иванович

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Непеина Клеопатра Ивановна

Отец ребёнка: Непеин Петр Иванович

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Непеина Александра Петровна

Отец ребёнка: Непеин Петр Иванович

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Непеин Анемподист Петрович

Отец ребёнка: Непеин Петр Иванович

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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