Кудымова Марфа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова Марфа Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.08.1941

Муж: Кудымов Семен Лукич

Место жительства
?.06.1946
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Майская, д. 13
Смерть
Неизвестно
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