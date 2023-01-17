Кудымова Марфа Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.08.1941
Муж: Кудымов Семен Лукич
Место жительства
?.06.1946
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Майская, д. 13
Смерть
Неизвестно