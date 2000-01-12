Юлдашева (Калинина) Екатерина
Место рожденияг. Пермь
Дата рождения15.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1977
Отец: Калинин Юрий
Мать: Калинина Наталья
г. Пермь
Бракосочетание
17.09.1999
Муж: Юлдашев Михаил
г. Пермь
Рождение ребёнка
12.01.2000
Сын: Юлдашев Алексей
Отец ребёнка: Юлдашев Михаил
г. Пермь
Рождение ребёнка
18.09.2002
Сын: Юлдашев Александр
Отец ребёнка: Юлдашев Михаил
г. Пермь
Место жительства
Неизвестно