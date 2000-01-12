Юлдашева (Калинина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлдашева (Калинина) Екатерина

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Место рождения

г. Пермь

Дата рождения

15.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1977

Отец: Калинин Юрий

Мать: Калинина Наталья

г. Пермь
Бракосочетание
17.09.1999

Муж: Юлдашев Михаил

г. Пермь
Рождение ребёнка
12.01.2000

Сын: Юлдашев Алексей

Отец ребёнка: Юлдашев Михаил

г. Пермь
Рождение ребёнка
18.09.2002

Сын: Юлдашев Александр

Отец ребёнка: Юлдашев Михаил

г. Пермь
Место жительства
Неизвестно
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