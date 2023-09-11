Будковая (Суховеева) Евдокия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1928
Дата смерти11.09.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1928
Отец: Суховий Еремей Матвеевич
Рождение ребёнка
11.11.1949
Сын: Будковой Николай Иванович
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1951
Дочь: Хохлова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1954
Дочь: Будковая Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1957
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1959
Дочь: Медведева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1961
Дочь: Клепикова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1964
Сын: Будковой Владимир Иванович
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1971
Дочь: Пирожкова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Будковой Иван Иванович
Смерть
11.09.2023