Аргентовский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргентовский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аргентовский Иван Васильевич

Мать: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аргентовский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Аргентовская Клавдия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аргентовская Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
26.05.1910 ст.

Дочь: Аргентовская Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Аргентовская Клавдия Стефановна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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