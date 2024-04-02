Аргентовский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аргентовский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Аргентовская Клавдия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1910 ст.
Дочь: Аргентовская Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Аргентовская Клавдия Стефановна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно