Ивушкина (Гордова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкина (Гордова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гордов Василий

Мать: Гордова (Танюхина) Арина (Ирина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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