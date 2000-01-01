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Некрасова Матрона

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Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1696 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
До 1750

Сын: Некрасов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Матвеевич

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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