Некраш Ликарион Витольдович
Место рождения
Дата рождения22.01.1886
Дата смерти01.09.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886
Место жительства
С 1903 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1949
Смерть
01.09.1949