Некраш Ликарион Витольдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекраш Ликарион Витольдович

Некраш Ликарион Витольдович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

22.01.1886

Дата смерти

01.09.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1886
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1903 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1922 по 1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.09.1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close