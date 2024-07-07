Харченко Николай Михайлович 03.12.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Харченко Николай Михайлович

Автор
АГ
Галкина А.

мужской, родился 03.12.1919

умер 25.10.1995

Отец
Харченко Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Харченко Устина ГригоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1919

Отец: Харченко Михаил Иванович

Мать: Харченко Устина Григоровна

Рождение ребёнка
01.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко (Осколкова) Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко (Осколкова) Марфа Тимофеевна

Смерть
25.10.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.