Харченко Николай Михайлович
мужской, родился 03.12.1919
умер 25.10.1995
ОтецХарченко Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
МатьХарченко Устина ГригоровнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1919
Рождение ребёнка
01.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харченко (Осколкова) Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харченко (Осколкова) Марфа Тимофеевна
Смерть
25.10.1995