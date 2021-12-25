Карапетян Арсен Рубенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карапетян Арсен Рубенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1986

Отец: Карапетян Рубен Македонович

Мать: не указана

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