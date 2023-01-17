Шкода Афанасий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1902 ст.
Военная награда
12.09.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
16.06.1945
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Орден Славы III степени Описание подвига: "Тов.Шкода участвовал в наступательных боях за город Выбор, Ленинградский фронт, был тяжело ранен, где показал себя храбрым и отважым воином Красной Армии. Н... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шкода Арина-Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкода Арина-Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкода Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шкода Арина-Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкода Наталья Афанасиьевна
Мать ребёнка: Шкода Арина-Ирина
Смерть
Неизвестно