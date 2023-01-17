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Шкода Афанасий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1902 ст.

Отец: Шкода Григорий Максимович

Мать: Шкода Акилина Данииловна

Военная награда
12.09.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
16.06.1945
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Орден Славы III степени Описание подвига: "Тов.Шкода участвовал в наступательных боях за город Выбор, Ленинградский фронт, был тяжело ранен, где показал себя храбрым и отважым воином Красной Армии. Н... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Шкода Арина-Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкода Арина-Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкода Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шкода Арина-Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкода Наталья Афанасиьевна

Мать ребёнка: Шкода Арина-Ирина

Смерть
Неизвестно
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