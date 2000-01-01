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Рязанов Аникий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

19.02.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Рязанов Терентий Меркурьевич

Мать: Рязанова Татьяна Гигорьевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зотова Александра Аникеевна

Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рязанов Иван Аникьевич

Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Олимпиада Аникеевна

Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рязанов Виктор Аникьевич

Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Суслова Надежда Аникеевна

Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Баландина Клавдия Аникеевна

Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рязанов Николай Аникьевич

Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна

Смерть
19.02.1857
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