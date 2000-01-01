Рязанов Аникий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти19.02.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зотова Александра Аникеевна
Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Олимпиада Аникеевна
Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Суслова Надежда Аникеевна
Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Баландина Клавдия Аникеевна
Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рязанов Николай Аникьевич
Мать ребёнка: Рязанова Анна Семеновна
Смерть
19.02.1857