Тюренков Иван Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюренков Иван Михеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Шомесова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Тюренкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюренкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюренкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1972
Новое Село, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Похоронен на Новосельском кладбище
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