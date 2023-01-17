Тюренков Иван Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Шомесова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Тюренкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюренкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюренкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1972
Новое Село, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Похоронен на Новосельском кладбище