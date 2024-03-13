Dollberg (Grehs) Anna Maria
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения14.12.1773
Дата смерти26.09.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1773
Отец: Kress Johann Ernst
Мать: Anna Katharina
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Maria Barbara
Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich
Рождение ребёнка
24.11.1803
Дочь: Mohr Elisabeth
Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1812
Сын: Dolberg Johann Georg
Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1834
Beideck (Talovka), Saratov, Russia