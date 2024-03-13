Dollberg (Grehs) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dollberg (Grehs) Anna Maria

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

14.12.1773

Дата смерти

26.09.1834

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

1739 г.р.

Муж

1772 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
1803 г.р.
Между 1810 и 1812 г.р.
1814 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1773

Отец: Kress Johann Ernst

Мать: Anna Katharina

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Maria Barbara

Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich

Рождение ребёнка
24.11.1803

Дочь: Mohr Elisabeth

Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1812

Сын: Dolberg Johann Georg

Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1814

Сын: Dolberg Johann Friedrich

Отец ребёнка: Dollberg Johann Friedrich

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dollberg Johann Friedrich

Смерть
26.09.1834
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
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