Бороховский Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бороховский Артём
Мать ребёнка: Бороховская (Куртакова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1980
Сын: Бороховский Геннадий
Мать ребёнка: Бороховская (Куртакова) Наталья