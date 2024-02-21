Бороховский Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороховский Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бороховский Артём

Мать ребёнка: Бороховская (Куртакова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бороховская (Куртакова) Наталья

Рождение ребёнка
19.11.1980

Сын: Бороховский Геннадий

Мать ребёнка: Бороховская (Куртакова) Наталья

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