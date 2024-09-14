(Прожерина) Анна Кузьминична
Место рожденияЧикуново, Свердловская, Советский Союз
Дата рождения1810
Дата смертиОколо 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Окулов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Окулов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Окулов Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Окулов Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович
Смерть
Около 1910