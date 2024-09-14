(Прожерина) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прожерина) Анна Кузьминична

Место рождения

Чикуново, Свердловская, Советский Союз

Дата рождения

1810

Дата смерти

Около 1910

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Окулов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Окулов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Окулов Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Окулов Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Окулов Афонасий Семёнович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Около 1910

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