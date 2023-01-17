Кравченко Аксентий Степанович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Кравченко Степан Иванович
Мать: Варвара Самойловна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кравченко Григорий Аксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кравченко Иван Аксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818.?.1824
Дочь: Кравченко Ефросинья Улита
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1854