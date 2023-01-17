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Кравченко Аксентий Степанович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кравченко Степан Иванович

Мать: Варвара Самойловна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кравченко Григорий Аксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кравченко Иван Аксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818.?.1824

Дочь: Кравченко Ефросинья Улита

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1854
Мурафа, Харківська область
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