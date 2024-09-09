Павлова (Болонина) Васса Косьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Павлова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович
Умерла 18.06.1883 года в возрасте 10 месяцев
Рождение ребёнка
24.01.1887
Сын: Павлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1143-op-1-d-14
Рождение ребёнка
21.06.1891
Сын: Павлов Петр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно