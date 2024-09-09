Павлова (Болонина) Васса Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Болонина) Васса Косьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Павлова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович

Умерла 18.06.1883 года в возрасте 10 месяцев
Рождение ребёнка
24.01.1887

Сын: Павлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович

https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1143-op-1-d-14
Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Павлов Петр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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