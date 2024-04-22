Кокорин Александр Артамонов
Место рождения
Дата рождения23.02.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место жительства
С 23.02.1852 по Неизвестно
Рождение
23.02.1852 ст.
Отец: Кокорин Артемон Васильев
Мать: Кокорина Устинья Петрова
(Ф.496 оп.6 д.102 л.2190об.-2191) МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда 1852 год 23 (крещен 25) февраля 1852 года. Родился Александр деревни Крыловской Крестьянин Артамон Васильевъ Ко... Показать все
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Бракосочетание
До 03.07.1870
Жена: Кокорина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кокорина Мария Александрова
Мать ребёнка: Кокорина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Анна Михайлова
(ф.496 оп.16 д.301 л.124об.) МК Успенской Минской церкви Тотемского уезда 1882 год Ноябрь 13 рождение / ноябрь 13 крещение Родился Иоанн Родители Деревни Крыловской крестьянинъ Александръ Артамоновъ К... Показать все
Смерть
Неизвестно