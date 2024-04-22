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Кокорин Александр Артамонов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.02.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 23.02.1852 по Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
23.02.1852 ст.

Отец: Кокорин Артемон Васильев

Мать: Кокорина Устинья Петрова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
(Ф.496 оп.6 д.102 л.2190об.-2191) МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда 1852 год 23 (крещен 25) февраля 1852 года. Родился Александр деревни Крыловской Крестьянин Артамон Васильевъ Ко... Показать все
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Бракосочетание
До 03.07.1870

Жена: Кокорина Анна Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кокорина Мария Александрова

Мать ребёнка: Кокорина Анна Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Сын: Кокорин Иван Александров

Мать ребёнка: Кокорина Анна Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
(ф.496 оп.16 д.301 л.124об.) МК Успенской Минской церкви Тотемского уезда 1882 год Ноябрь 13 рождение / ноябрь 13 крещение Родился Иоанн Родители Деревни Крыловской крестьянинъ Александръ Артамоновъ К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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