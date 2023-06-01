Тришечкина - Веретенникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришечкина - Веретенникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1992

Отец: Веретенников .

Мать: Аксютина Елена- Веретенникова Вамильевна

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