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Гаврилов Александр Гаврилович

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Место рождения

Днепропетровская область, Украина

Дата рождения

27.08.1895

Дата смерти

Между 1951 и 1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепропетровская область, Украина
Рождение ребёнка
20.10.1924

Сын: Гаврилов Рэм Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова Елена Григорьевна

с. Синельниково, Синельниковского района, Павлоградского округа, Днепропетровская губерния, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Елена Григорьевна

Смерть
Между 1951 и 1953
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