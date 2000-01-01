Гаврилов Александр Гаврилович
Место рожденияДнепропетровская область, Украина
Дата рождения27.08.1895
Дата смертиМежду 1951 и 1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Днепропетровская область, Украина
Рождение ребёнка
20.10.1924
Сын: Гаврилов Рэм Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Елена Григорьевна
с. Синельниково, Синельниковского района, Павлоградского округа, Днепропетровская губерния, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1951 и 1953