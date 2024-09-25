Пыхов Осип (Иосиф) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1858
Дата смерти01.05.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
26.01.1879
Мать ребёнка: Пыхова (Портнова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
30.04.1881
Мать ребёнка: Пыхова (Портнова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Алферова (Пыхова) Фёкла Осиповна
Мать ребёнка: Пыхова (Портнова) Александра Алексеевна
Смерть
01.05.1885