Пыхов Осип (Иосиф) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхов Осип (Иосиф) Яковлевич

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

01.04.1858

Дата смерти

01.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858

Отец: Пыхов Яков Поликарпович

Мать: Пыхова (Зарубина) Анна Аврамовна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
1878

Жена: Пыхова (Портнова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
26.01.1879

Сын: Пыхов Василий Осипович

Мать ребёнка: Пыхова (Портнова) Александра Алексеевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1881

Сын: Пыхов Николай Осипович

Мать ребёнка: Пыхова (Портнова) Александра Алексеевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Алферова (Пыхова) Фёкла Осиповна

Мать ребёнка: Пыхова (Портнова) Александра Алексеевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
01.05.1885

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