Волчков Иван Ермилович
Место рождения
Дата рождения20.09.1897
Дата смерти11.04.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897
Отец: Волчков Ермил Алексеев
Мать: Волчкова Татьяна Иванова
Бракосочетание
До 1925
Военная служба
03.02.1942
Тула, город Тула, Тульская область
Выбыл в состав 33-й строевой запасной бригады, г. Муром
Военная служба
?.03.1942
Красноармеец, 885 стрелковый полк 290 стрелковой дивизии
Похороны
11.04.1942
деревня Фомино-1, Барятинский р-н, Смоленская обл., РСФСР
Убит в бою
Смерть
11.04.1942
деревня Фомино-1, Барятинский р-н, Смоленская обл., РСФСР
Причина смерти: На войне