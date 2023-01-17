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Волчков Иван Ермилович

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.09.1897

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897

Отец: Волчков Ермил Алексеев

Мать: Волчкова Татьяна Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1925

Жена: Волчкова Агафья Никитична

Военная служба
03.02.1942
Тула, город Тула, Тульская область
Выбыл в состав 33-й строевой запасной бригады, г. Муром
Военная служба
?.03.1942
Красноармеец, 885 стрелковый полк 290 стрелковой дивизии
Похороны
11.04.1942
деревня Фомино-1, Барятинский р-н, Смоленская обл., РСФСР
Убит в бою
Смерть
11.04.1942
деревня Фомино-1, Барятинский р-н, Смоленская обл., РСФСР
Причина смерти: На войне
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