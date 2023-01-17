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Сейфулла Шарыпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Шарып

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Фейзулла Сейфуллин

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Асметулла Сейфуллин

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хусеин Сейфуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимзян Сейфуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсутдин Сейфуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасан Сейфуллин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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