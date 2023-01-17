Сейфулла Шарыпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Шарып
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фейзулла Сейфуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Асметулла Сейфуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Хусеин Сейфуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимзян Сейфуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсутдин Сейфуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасан Сейфуллин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно