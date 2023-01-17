Савин Иоаким Потапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Савин Потап Алферов
Мать: Анисия Архипова
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Екатерина Иоакимова
Мать ребёнка: Савина Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Савина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Анна Иванова
Смерть
Неизвестно