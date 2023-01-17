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Савин Иоаким Потапов

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Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Между 1697 и 1698 г.р.

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Савин Потап Алферов

Мать: Анисия Архипова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Екатерина Иоакимова

Мать ребёнка: Савина Анна Иванова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Савин Василий Иоакимов

Мать ребёнка: Савина Анна Иванова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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