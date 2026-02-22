Зубанов Виктор Степанович
мужской, родился Неизвестно
ОтецЗубанов Степан Михайлович25.12.1912 г.р.
Дети
Зубанов Сергей Викторович26.12.1972 г.р.
Зубанов Александр Викторович14.09.1976 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубанов Степан Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1972
Сын: Зубанов Сергей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1976
Сын: Зубанов Александр Викторович
Мать ребёнка: не указана