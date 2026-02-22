Зубанов Виктор Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зубанов Виктор Степанович

Автор
ТЗ
Зубанова Т.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Зубанов Степан Михайлович25.12.1912 г.р.
Дети
Зубанов Сергей Викторович26.12.1972 г.р.
Зубанов Александр Викторович14.09.1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубанов Степан Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1972

Сын: Зубанов Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1976

Сын: Зубанов Александр Викторович

Мать ребёнка: не указана

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