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Свешников Василий Иванович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1660

Дата смерти

1715

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Свешников Иван Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679

Сын: Свешников Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Свешников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Свешников Иван Меньшой Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Свешников Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Свешников Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1715

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