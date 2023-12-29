Свешников Василий Иванович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1660
Дата смерти1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Свешников Иван Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679
Сын: Свешников Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Свешников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Свешников Иван Меньшой Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Свешников Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Свешников Ефрем Васильевич
Мать ребёнка: не указана