Щитова (Елезарова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щитова (Елезарова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елизаров Николай Кузьмич

Мать: Елизарова (Ширина) Фекла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щитов Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оверко (Щитова) Алла Александровна

Отец ребёнка: Щитов Александр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щитов Александр Семёнович

Смерть
Неизвестно

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