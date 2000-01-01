Тимербаев Наргиз Нагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербаев Наргиз Нагимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963

Отец: Тимербаев Нагим Ширгатович

Мать: Тимербаева Балия

Рождение ребёнка
30.11.1991

Дочь: Талипова Айгуль Наргизовна

Мать ребёнка: Тимербаева Светлана

Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Тимербаева Аделина Наргизовна

Мать ребёнка: Тимербаева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербаева Светлана

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