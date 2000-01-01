Тимербаев Наргиз Нагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963
Отец: Тимербаев Нагим Ширгатович
Мать: Тимербаева Балия
Рождение ребёнка
30.11.1991
Дочь: Талипова Айгуль Наргизовна
Мать ребёнка: Тимербаева Светлана
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Тимербаева Аделина Наргизовна
Мать ребёнка: Тимербаева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимербаева Светлана