Туренко (Дегтерева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туренко (Дегтерева) Марина

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Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

29.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1987

Отец: Дегтерев Юрий

Мать: Турукина Вера

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
15.09.2006

Муж: Ромасюк Иван

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.04.2007

Сын: Ромасюк Максимилиан

Отец ребёнка: Ромасюк Иван

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.07.2009

Дочь: Алиса

Отец ребёнка: Ромасюк Иван

Рождение ребёнка
17.08.2011

Сын: Ромасюк Алексей

Отец ребёнка: Ромасюк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туренко Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Ромасюк Иван

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