Туренко (Дегтерева) Марина
Место рождения
Дата рождения29.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1987
Отец: Дегтерев Юрий
Мать: Турукина Вера
Бракосочетание
15.09.2006
Муж: Ромасюк Иван
Рождение ребёнка
02.04.2007
Сын: Ромасюк Максимилиан
Отец ребёнка: Ромасюк Иван
Рождение ребёнка
15.07.2009
Дочь: Алиса
Отец ребёнка: Ромасюк Иван
Рождение ребёнка
17.08.2011
Сын: Ромасюк Алексей
Отец ребёнка: Ромасюк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туренко Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Ромасюк Иван