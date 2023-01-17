(Загрядская) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Загрядская) Евдокия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1933

Дочь: Козлова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Неизвестно Александр Петрович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неизвестно Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неизвестно Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неизвестно Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
Большой Дор, Буйский муниципальный район, Костромская область
село Дор, Буйский р-н, Костромская обл.
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