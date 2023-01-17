(Загрядская) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1933
Дочь: Козлова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Неизвестно Александр Петрович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Большой Дор, Буйский муниципальный район, Костромская область
село Дор, Буйский р-н, Костромская обл.