Назаров Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1919

Дата смерти

?.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская или Курская область. Название деревни неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова (Петрова) Наталия Егоровна

Смерть
?.08.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Ковалевском кладбище

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