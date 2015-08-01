Назаров Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1919
Дата смерти?.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская или Курская область. Название деревни неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Петрова) Наталия Егоровна
Смерть
?.08.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Ковалевском кладбище