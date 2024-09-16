Михалевич Ксения Павловна
Место рождения
Дата рождения04.03.1908
Дата смерти15.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалевич Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Михалевич Ольга Павловна
Отец ребёнка: Михалевич Павел Иванович
Огородники, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
28.08.1939
Сын: Михалевич Михаил Павлович
Отец ребёнка: Михалевич Павел Иванович
Смерть
15.09.1960
Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Похоронена в деревне Гущицы