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Михалевич Ксения Павловна

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Место рождения

Огородники, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

04.03.1908

Дата смерти

15.09.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Огородники, Гродненский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалевич Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалевич Павел Иванович

Огородники, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Михалевич Ольга Павловна

Отец ребёнка: Михалевич Павел Иванович

Огородники, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
28.08.1939

Сын: Михалевич Михаил Павлович

Отец ребёнка: Михалевич Павел Иванович

Огородники, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
15.09.1960
Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Похоронена в деревне Гущицы

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