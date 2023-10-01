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Дужнов Яков Васильевич

Место рождения

Тройня, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883

Отец: Дужнов Василий Косьмич

Мать: не указана

Тройня, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Нашла справку про участие моего прадеда в первой мировой 1914-1917 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13108249/
Рождение ребёнка
14.11.1924

Сын: Дужнов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Тройня, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Мойынты, Шетский район, Карагандинская область

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