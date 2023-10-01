Дужнов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883
Отец: Дужнов Василий Косьмич
Мать: не указана
Нашла справку про участие моего прадеда в первой мировой 1914-1917 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13108249/
Рождение ребёнка
14.11.1924
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Мойынты, Шетский район, Карагандинская область