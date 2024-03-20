Маклакова (Чичагова) Ольга Николаевна
Место рожденияSaint Petersburg
Дата рождения09.08.1879
Дата смерти19.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1879
Saint Petersburg
Рождение ребёнка
25.12.1898
Дочь: Седлецкая Нина Павловна
Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович
Ulyanovsk, gorod Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
12.12.1903
Дочь: Чермоева Ольга Павловна
Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович
Бракосочетание
Около 1916
Pavlovsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
19.03.1953