Маклакова (Чичагова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклакова (Чичагова) Ольга Николаевна

Место рождения

Saint Petersburg

Дата рождения

09.08.1879

Дата смерти

19.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1879

Отец: Чичагов Николай Михайлович

Мать: Чичагова Александра Григорьевна

Saint Petersburg
Рождение ребёнка
25.12.1898

Дочь: Седлецкая Нина Павловна

Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович

Ulyanovsk, gorod Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
12.12.1903

Дочь: Чермоева Ольга Павловна

Отец ребёнка: Ухтомский Кн. Павел Петрович

Бракосочетание
Около 1916

Муж: Маклаков Константин Георгиевич

Pavlovsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
19.03.1953
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