Милюшкин Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти11.03.1932
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1898
Сын: Милюшкин Феодор
Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья
Рождение ребёнка
21.08.1904
Сын: Милюшкин Андрей
Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Милюшкин Николай
Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Милюшкин Алексей
Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милюшкина Лукерья
Смерть
11.03.1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
От голода. Похоронен на троицком кладбище Красноярска, слева от входа возле забора, вместе с женой. В начале 1990х могила была, просто железные кресты. На 2019 год найти не удалось, на предполагаемом ... Показать все