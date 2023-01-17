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Милюшкин Иван Спиридонович

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

11.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Милюшкин Спиридон Никифорович

Мать: Милюшкина Елисавета (Петровна?)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Милюшкин Феодор

Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья

Рождение ребёнка
21.08.1904

Сын: Милюшкин Андрей

Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Милюшкин Николай

Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Милюшкин Алексей

Мать ребёнка: Милюшкина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милюшкина Лукерья

Смерть
11.03.1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
От голода. Похоронен на троицком кладбище Красноярска, слева от входа возле забора, вместе с женой. В начале 1990х могила была, просто железные кресты. На 2019 год найти не удалось, на предполагаемом ... Показать все
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