Чаузов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаузов Иван

Место рождения

Чеузовская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеузовская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чаузов Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Бельтюкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна

Чеузовская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чаузова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаузов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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