Чаузов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Бельтюкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чаузова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чаузова Анна Поликарповна
Смерть
Неизвестно