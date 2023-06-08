Нерюева Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1980
Сын: Нерюев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Нерюев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1981
Сын: Нерюев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Нерюев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
22.02.1988
Отец ребёнка: Нерюев Сергей Андреевич