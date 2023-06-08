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Нерюева Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1958

Отец: Домаренко Владимир Васильевич

Мать: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нерюев Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
04.08.1980

Сын: Нерюев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Нерюев Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1981

Сын: Нерюев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Нерюев Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Нерюев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Нерюев Сергей Андреевич

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